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الرئيس هادي يصدر قرار هام بشأن قوات مأرب تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية موثوقة ان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر قرار بتمكين الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة وتسليمها منفذ شحن الحدودي .

ويأتي ذلك عقب خلافات حادة عصفت بالحياة السلمية لمنفذ شحن الحدودي وادت إلى انفلات امني ملحوظ بالمنفذ خلال الفترة الماضية .

 

 

جديد "الخليج 365" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واشارت المصادر ان الشرطة العسكرية بالمهرة وبحسب التوجيهات الرئاسية تمكنت اليوم الخميس من بسط سيطرتها الكاملة على منفذ شحن كما تمكنت من انها مظاهر القطاعات وامنت كافة المواقع بين حات وشحن وبدأت الحياة الطبيعية والحركة تدب في منفذ شحن .

الجدير ذكره ان الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة التي يديرها العقيد محسن مرصع الكازمي قد اثبتت جدارتها في كل المهام الأمنية الموكلة إليها بمحافظة المهرة ونالت ثقة القيادة السياسية وحظيت بحب واحترام ابناء محافظة المهرة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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