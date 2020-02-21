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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل : بنك عدن المركزي يوقع مع مصرف الكريمي اتفاقا على صرف المعاشات المتوقفة في جميع المحافظات ابتداء من الاحد القادم

أكد رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور حمود العودي انه تم اليوم في مقر بنك عدن المركزي تحويل معاشات المتقاعدين المدنيين إلى بنك الكريمي وقال العودي في منشور له :

تم اليوم في البنك المركزي عدن الاتفاق والإجراء النهائي لتحويل معاشات المتقاعدين المدنيين جميعاً عبر بنك الكريمي ، وسيتم الصرف للمتقاعدين ابتداءً من الأحد القادم ٢٣ فبراير ٢٠٢٠م في جميع محافظات الجمهورية..

ومن جانبه أعلن الناطق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية من عدن الاستاذ “انور خالد شعيب” بانه تم اليوم في مقر بنك عدن المركزي تحويل معاشات المتقاعدين المدنيين إلى بنك الكريمي.

وأشار الناطق باسم التحالف انه من المقرر ان يبدا تسليم معاشات المتقاعدين المدنيين يوم الأحد القادم في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء لشهر يناير. جديد اب برس : Advertisements

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