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عدن - ياسمين التهامي - ورد الأن : مصادر تكشف حقيقة استشهاد قائد عسكري كبير الى جوار نجل محافظ محافظة الجوف

كشفت مصادر عسكرية مطلعة حقيقة استشهاد قائد عسكري بارز في الجيش الوطني في مواجهات مع مليشيات الحوثي بمحافظة الجوف.

ونفت المصادر الاخبار المتداولة عن استشهاد قائد اللواء ” 127″ بالجوف اللواء ” عبدالله الضاوي” برققة اركان حرب المحور العميد ” صادق العكيمي ” نجل محافظ الجوف .

جديد اب برس :

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واكدت المصادر المطلعة لمحرر “عدن نيوز” أن قائد اللواء ” 127″ تعرض لاصابة طفيفة خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها منطقة ” الغيل ” بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي التي دفعت بتعزيزات هائلة إلى أرض المعركة ما اسفر عن مقتل العشرات من عناصرها وجرح المئات.

وكانت وسائل اعلام محلية قد تناقلت خبر استشهاد اللواء الضاوي وهو ما نفته مصادر مطلعة لاحقاً.