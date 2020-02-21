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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : الخسائر البشرية كحصيلة اولية في مدينة ينع الصناعية بينهم امريكيين (تفاصيل طارئة)

أفاد مواطنون سعوديون بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة ينبع الصناعية يعتقد أنها ناتجة عن استهداف بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة. فيما نشرت حسابات يبدو أنها تتبع الذباب الإلكتروني السعودي التابع للنظام، تحذيرات للمواطنين من أي تصوير لمكان سقوط المقذوفات بمزاعم عدم خدمة الأعداء. جديد اب برس : Advertisements ونشرت حسابات رسمية سعودية مشاهد لمنظومة الدفاع باتريوت تتصدى لصواويخ في سماء المدينة وتضم مدينة ينبع التي تقع في الشمال الغربي للسعودية أكبر تجمع صناعي في المملكة. قالت مصادر اعلامية سعودية ان ‏الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت فجراليوم الجمعة، من اعتراض والتصدي لثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه ‎مدينة ينبع الصناعية غرب المملكة

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