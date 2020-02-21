شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل وتطورات طارئة وردت الأن من "ينبع" ..كيف استطاعت الصواريخ الايرانية اختراق الاجواء السعودية فجر اليوم والوصول إلى اكبر مدينة صناعية ..(صور وفيديو وحصيلة أولية بالخسائر) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، فجر الجمعة، صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدن سعودية.

ونشر الأمير مشعل بن محمد بن سعود، فيديو جديد على حسابه في "تويتر"، يوضح لحظة اعتراض صاروخ حوثي فوق سماء مدينة ينبع السعودية.

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وقال في تعليقه على الفيديو : "الحوثي ومن خلفه ايران وحلفائهم بالمنطقه يمولون الاعتداء على بلادنا المقدسه ومقدراتنا".

وأضاف: "فليشهد الله وكفى بالله على اعتدائهم ولا يلومننا".. معلقا على الفيديو بقوله: "الاعتداء على ينبع من وقت قصير".

كما نشرت حسابات رسمية سعودية مشاهد لمنظومة الدفاع باتريوت تتصدى لصواريخ في سماء المدينة .



وفي اول تعليق رسمي ، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أعترضت ودمرت فجر اليوم الجمعة صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه ”وعند الساعة 00:30 من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية“.

وأضاف المالكي أن ”هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



واوضح المالكي إن صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة.

وأكد أن ”قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد“.

وأكد أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية“.

وكانت مصادر اعلامية سعودية قالت في وقت سابق، ان ‏الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت فجراليوم الجمعة، من اعتراض والتصدي لثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه ‎مدينة ينبع الصناعية غرب المملكة.



وكشفت مقاطع فيديو تداولها مواطنون سعوديون، عن لحظة سقوط الصواريخ الثلاثة بعيدًا عن أهدافها بعد التصدي لها، فيما سادت حالة من الهدوء في الشوارع.

وتضم مدينة ينبع التي تقع في الشمال الغربي للسعودية أكبر تجمع صناعي في المملكة.