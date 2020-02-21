شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة قناة "العربية" اغمي عليها اثناء تقديمها الاخبار ..والسبب زوجها ! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت الاعلامية "مهيرة" لوعكة صحية اثناء تقديمها برنامجها اليوم على شاشة قناة العربية . وظهرت الاعلامية مهيرة في بداية البرنامج وأثار الارهاق على ملامح وجهها ، وتحدثت بصعوبة بالغة ، ثم توقفت عن الكلام واشارت لزميلها انها تشعر بالدوار . --------------------------------- شاهد ايضا : • شاهد : مذيعة قناة "العربية" اغمي عليها اثناء تقديمها الاخبار ..والسبب زوجها ! (فيديو) • وداعا لكل المنشطات : تناول "الزبيب" بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر عشرة امراض ، أهمها الضعف الجنسي والكبد وفقر الدم ..(شاهد الفيديو) • هذة الفاكهة اللذيذة التي يتجاهلها الكثير هي سر الصحة والشباب .. تحارب الشيخوخة وتقيك من أمراض القلب والروماتيز ! • تحذير خطير : اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء نومك في الليل فانت مصاب بالسرطان !.. (شاهد الفيديو) • صور مهينة لرجب طيب اردغان .. شاهد كيف كان حارس شخصي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح Advertisements • ذئب متوحش يهاجم مواطن تجاوز عمره الستين عام .. وعندما اوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسا على عقب .."شاهد" • أسد يلتهم رجل في ثواني ويأكل بعدة مباشرة ثلاثين كلب ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية) • مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو • مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو) • عاجـــل : مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو) --------------------------------- ووضحت القناة ما حدث للاعلامية "مهيرة" حيث كشفت في تقرير مصور ان "مهيرة" توجهت للطبيبة على الفور واكتشفت هناك انها حامل . ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة قناة "العربية" اغمي عليها اثناء تقديمها الاخبار ..والسبب زوجها ! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.