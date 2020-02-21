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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. مليشيات الحوثي تستهدف مدينة ينبع السعودية والتحالف العربي يصدر بياناً هاماً

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، إن صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة.

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وأوضح المالكي أن الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني .

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي أن التحالف سيستمر في تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

وكانت مصادر اعلامية سعودية قالت في وقت سابق، ان ‏الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت فجراليوم الجمعة، من اعتراض والتصدي لثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه ‎مدينة ينبع الصناعية غرب المملكة.

وكشفت مقاطع فيديو تداولها مواطنون سعوديون، عن لحظة سقوط الصواريخ الثلاثة بعيدًا عن أهدافها بعد التصدي لها، فيما سادت حالة من الهدوء في الشوارع.