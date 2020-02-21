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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير سعودي يصدم كل ابناء المملكة ويقوم بهذا العمل الفاضح والمهين مع اشهر مغني أمريكي ...والسبب صادم ومخجل

كشف مغني الراب الأمريكي الشهير ليل واين، تفاصيل اعتذار أمير سعودي له بسبب توقيفه في مطار الملك خالد بالرياض، أثناء قدومه إلى السعودية لإحياء أحد الحفلات.





وأوضح "واين" خلال مقابلة مع قناة "ريفولت" التلفزيونية الأمريكية، أنه ذهب إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإحياء حفل في الرياض.

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أمير سعودي يصدم كل ابناء المملكة ويقوم بهذا العمل الفاضح والمهين مع اشهر مغني أمريكي ...والسبب صادم ومخجل

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وأضاف: أنه تعرّض لموقف في المطار، تمثل في أن طلبت منه موظفة بمطار خاص في الرياض التوجه للجمارك للإفصاح عن المجوهرات التي يحملها نظرًا لأن قيمتها تفوق 25 ألف دولار.





وتابع "واين": أنه بسبب ذلك رفض دخول الرياض وعاد مرة أخرى إلى الطائرة التي كانت تقله، مبينًا أن مرافقًا له قال إن "سعادته" في إشارة إلى _أمير سعودي رفيع_ علم بالأمر وطلب دخوله بدون أي تفتيش.

وأكمل المغني: أنه بالفعل عاد مجددًا إلى صالة المطار ليمر أمام الموظفين الذين وقفوا "كالتماثيل"، على حد وصفه، وعندما سأله مقدم البرنامج عن الشخص استخدم كلمة "سعادته"، ممتنعًا عن الإفصاح عن اسمه.

وأشار المغني الأمريكي، إلى أن مستقبليه قالوا إن "سعادته (في إشارة إلى الأمير السعودي)" علم بالأمر وغاضب جدًا ويريد الحضور إليك في غرفتك للاعتذار.





وأكد "واين" أن "سعادته" حضر إلى غرفتي وكان غاضبًا جدًا، وطلب من مرافقه إعطاءه هدية تفوق قيمتها 25 ألف دولار، فمنحه ساعة من نوع "فرانك ميلر" الفاخرة والتي تفوق قيمتها ذلك الرقم بكثير".

وختم المغني، بأن "سعادته" قبل أن يغادر الغرفة سأله أي السيارات يفضل "لامبورغيني" أم "فيراري"، قبل أن يقول له إنه السيارة التي اختارها ستكون أمام منزله في غضون ثلاثة أسابيع، وأن السيارة وصلته بالفعل.