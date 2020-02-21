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صنعاء - ياسمين الخيامي - آل الشيخ يهتك عرض مذيعة الجزيرة “علا الفارس”: “اجتهادك داخل قصر الوجبة وهزّ ياوز”.. شاهد كيف صعقته بهذا الرد الصادم

أطلق الإعلامي السعودي “عبداللطيف آل الشيخ” ألفاظًا بذيئة على مذيعة قناة الجزيرة، “علا الفارس” تهتك العرض.

وجاءت إساءة آل الشيخ لعلا الفارس على خلفية سخريتها من الإشاعات التي تزعم حصول مذيعين ومذيعات في قناة الجزيرة على مكافئآت مالية من إدارة القناة وأمير قطر.

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آل الشيخ يهتك عرض مذيعة الجزيرة “علا الفارس”: “اجتهادك داخل قصر الوجبة وهزّ ياوز”.. شاهد كيف صعقته بهذا الرد الصادم

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وكانت مواقع التواصل تداولت الوثيقة التي بثتها وسائل إعلام سعودية أبرزها “العربية” حول رواتب مذيعي القناة القطرية.





آل الشيخ يهتك عرض علا الفارس

وشملت الوثيقة قائمة تحتوي على كل من فيصل القاسم وجمال ريان ويحصلان – بحسب الوثيقة المزعومة – على 400 ألف دولار مكافآت سنوية ، بينما تحصل روعة أوجيه على 250 ألف دولار ، وتحصل غادة عويس على 200 ألف دولار ، وتحصل علا الفارس على 150 ألف دولار ويحصل محمود مراد على مثلهم ، بينما يحصل عثمان آي فرح و وجد وقفي على 100 ألف دولار .

وحول ذلك، علقت علا الفارس، في تويتر، بالقول: “عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر”.

ليرد عليها آل الشيخ بالقول: “إجتهادك داخل قصر الوجبه أهم منه على الشاشه .. و هز يا وز”.

علا الفارس ردت عليه بالقول: “افاااااا هذا وانت من فانزاتي القدامى ????‍♀️ سبحان مغير الأحوال … بسالك لو ملك الموت اخذ روحك هذه الليلة كيف بتقابل وجه ربك ؟ روح صلي ركعتين واتعوذ من ابليس ابرك لك ولشيبتك والله مابيني وبينك انت ومن عم على شاكلتك”.