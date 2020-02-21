شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو لنشطاء سعوديين لإنفجارات عنيفة في ينبع السعودية وصواريخ باتريوت تضيء سماء المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة ينبع الصناعية غرب المملكة السعودية. وأكد الناشطين السعوديين في تغريدات على موقع تويتر، استمرار سماع الإنفجارات العنيفة حتى هذه اللحظة في ينبع الصناعية، كما نشر بعضهم مقاطع فيديو لإطلاق الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باتريوت في سماء المدينة. جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت مصادر سعودية أخرى إن الأمن السعودي هدد وتوعد بالسجن والغرامة لكل من يصور وينشر ما يحدث من إنفجارات في مدينة ينبع الصناعية الساحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو لنشطاء سعوديين لإنفجارات عنيفة في ينبع السعودية وصواريخ باتريوت تضيء سماء المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.