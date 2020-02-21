شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : انقلاب عسكري جاري الان في هذه الدولة العربية ومركز الإعلام الأمني يصدر بياناً طارئ ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تردد أنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عن وجود انقـ.ـلاب عسـ.ـكري، بعد نشر الصفحة الرسمية لجهاز مكـ.ـافحة الإرهاب إلى بيان يؤكد ذلك،

وأصدرت قيادة العمـ.ـليات المشتركة، بيان نشره مركز الإعلام الأمني، أكد فيه أن الصفحة تعرضت إلى اختـ.ـراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وأن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة.

وشدد البيان على أن ما نشر عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقا.

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من جانبه قال رئيس جهاز مكافـ.ـحة الاٍرهـ.ـاب، طالب شغاتي الكناني، إنه “ينفي الأخبار التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة جهاز مكـ.ـافحة الارهـ.ـاب”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وشدد على أن “جهاز مكافـ.ـحة الاٍرهـ.ـاب كان وما زال هو سور الوطن وحامي للشعب وللنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية”.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجـ.ـاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحـ.ـاربة الفـ.ـساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، ما ادى إلى وقوع مئات القتـ.ـلى والمصـ.ـابين.

وكانت أطلقت قـ.ـوات الأمن العراقية النـ.ـار على متظاهرين في جنوب العراق، ما أسفر عن مقـ.ـتل ستة أشخاص على الأقل في مظاهرات الاحتجـ.ـاج المستمرة في العراق.

ولقـ.ـى ثلاثة أشخاص على الأقل مصـ.ـرعهم وأصـ.ـيب نحو 87 آخرين في صـ.ـدامات بين قـ.ـوات الأمن والمتظـ.ـاهرين في أم قصر بمحافظة البصرة الأحد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي طالبت الحكومة العراقية بالتدخل الفوري “لوقف استخدام العـ.ـنف المـ.ـفرط”.

وفي وقت متأخر من ليل السبت، قتـ.ـل ثلاثة أشخاص وأصيـ.ـب نحو 71 متظاهرا إثر مواجـ.ـهات مع القـ.ـوى الأمنـ.ـية قرب جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوبي العراق بحسب المفوضية نفسها.

وكان المتظـ.ـاهرون قد تجمعوا قرب ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، وقطـ.ـعوا الطريق المؤدي إلى شركة نفط ذي قار.

وتجمل تقارير إعلامية عدد من قتـ.ـلوا منذ اندلاع موجة الاحـ.ـتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 300 شخص، فضلا عن إصـ.ـابة الآلاف. بيد أن وزارة الصحة العراقية أجملت عدد القتـ.ـلى بـ 111 شخصا من المحـ.ـتجين والقـ.ـوات الأمنية من دون أن توضح بدقة توزيع عددهم بين الجانبين أو الفترة الزمنية التي قتـ.ـلوا فيها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.