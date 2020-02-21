شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: لدغة لاكازيت تنصر آرسنال أمام أولمبياكوس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق آرسنال، انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد، أمام أولمبياكوس في معقل الفريق اليوناني، مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وسجل هدف آرسنال الوحيد في المباراة، ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 81.

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ويُقام لقاء الإياب يوم الخميس 27 فبراير/شباط الجاري، في معقل المدفعجية "ستاد الإمارات".

واعتمد ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال على طريقة لعب (4-2-3-1)، بوجود لينو في حراسة المرمى، أمامه ساكا، ديفيد لويز، موستافي، وسوكراتيس، وفي الوسط تشاكا، جيندوزي، مارتينيلي، ويلوك، وفي الهجوم أوباميانج ولاكازيت.

على الجانب الآخر، لجأ بيدرو مارتينز مدرب أولمبياكوس، على طريقة (4-3-3)، بتواجد خوسي سا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي عبداللاوي، سيميدو، با، تسيميكاس، وفي الوسط أندرياس، جويلريم، وكامارا، وثلاثي الهجوم ماسوراس، فالبوينا، ويوسف العربي.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بضغط مبكر، واستقبل فالبوينا مهاجم أولمبياكوس عرضية من الطرف الأيمن وسدد على مرمى الجانرز، لولا تدخل الحارس لينو الذي تصدى للكرة وحولها لركلة ركنية في الدقيقة 3.

وحاول كوستاس تسيميكاس لاعب أولمبياكوس، تهديد مرمى آرسنال بتسديدة من خارج المنطقة، لكنها مرت أعلى مرمى الفريق الإنجليزي في الدقيقة 12.

