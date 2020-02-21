شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الحوثيون يزلزلون قوات التحالف ويعلنون عن امتلاكهم لهذا السلاح المرعب ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله(الحوثيين)، يحيى سريع، اليوم الخميس، أن جماعته باتت تمتلك منظومات دفاع جوي جديدة .





وقال سريع على حسابه في “تويتر”:” خلال الأيام القادمة، القوات المسلحة ستزيح الستار عن عدد من منظومات الدفاع الجوي التي دخلت الخدمة مؤخراً، والتي ستدخل الخدمة خلال الأيام القادمة”.

جديد "الخليج 365"

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وأضاف: “هذه المنظومات تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة ولها تجارب ناجحة في إسقاط عدد كبير من الطائرات الاستطلاعية المقاتلة والطائرات الحربية”.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية تتهم إيران بمواصلتها إرسال اسلحة متطورة إلى جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

ويوم أمس الأربعاء، عرض المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بيل أوربان، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، صوراً لأسلحة قالت القوات الأمريكية إنها ضبطتها في 25 نوفمبر الفائت و9 فبراير الجاري، على متن مركبين شراعيين كانا يبحران من دون أن يرفع أي منهما علم أي دولة، مؤكدة أنها كانت “مرسلة من إيران إلى الحوثيين”.

وقال أوربان إن “عملية الاعتراض الثانية التي جرت في التاسع من فبراير الجاري نفذها الطرّاد الأمريكي “نورماندي” في بحر العرب وتم خلالها مصادرة 150 صاروخاً مضادّاً للدبابات من طراز “دهلاوية”، وهو نسخة إيرانية من صاروخ كورنيت الروسي، وثلاثة صواريخ أرض-جو يطلق عليها اسم “358”، وهو سلاح صنعته إيران حديثاً”.

وأضاف: “أما في عملية الاعتراض الأولى التي جرت في نوفمبر، فقد صادرت المدمرة الأمريكية “فوريست شيرمان” صواريخ من الطراز نفسه، فضلاً عن عدد كبير من أجزاء لصواريخ كروز”.