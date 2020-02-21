شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : غارة خاطئة ل مقاتلات التحالف ترتكب مجزرة راح ضحيتها نجل العكيمي وقائد اللواء 127 و18 من مرافقيهم ..وهذا ما يحدث الان ك ردة فعل مفاجأة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 01:53 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

فجرت مصادر مقربة من الشيخ امين العكيمي مفاجأة عن السبب الحقيقي الذي أدى الى مقتل صادق امين العكيمي وقائد اللواء 127 عبدالله الضاوي.

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المصادر قالت ان الشيخ صادق امين العكيمي واللواء الضاوي ومرافقيهم لم يقتلوا بنيران مليشيا الحوثي، بل بغارة من طيران التحالف العربي.

وأضافت المصادر ان الغارة أدت الى مقتل نحو 18 شخصا بينهم ضباط برتب رفيعة، واستهدفت تجمعهم في منطقة الغيل اثناء دراسة وضع خطة عسكرية للالتفاف على الحوثيين.

هذا الخبر يمثل صاعقة لم يكن أحد يتوقع حدوثه، خصوصا وان جبهات الجوف مشتعلة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي.

وأفادت المصادر ان قائد محور الجوف ومحافظ المحافظة الشيخ امين العكيمي حال معرفته بالخبر صرخ بأعلى صوت له وقال: الخونة.. الخونة .. الخونة .. في إشارة إلى السعودية.

مؤكدة ان المستهدف في هذه الغارة هو أمين العكيمي بنفسه ولكن المعلومات الواصلة الى غرفة عمليات التحالف وصلت خاطئة وتم استهداف نجل العكيمي بدلا عن العكيمي نفسه.

وتسبب هذا الخبر بحال من الفزع والذهول لدى أبناء محافظة الجوف الذي يشاركون الجيش الوطني الدفاع عن المحافظة، وتسربت معلومات الى ان الكثير من أبناء القبائل الذين شاهدوا وعلموا بجريمة الغارة غادروا معسكرات وجبهات القتال وتوجهوا الى قراهم ومنازلهم، قبل ان تأتي غارات صديقة.

