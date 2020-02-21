شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : مليشيا الحوثي تستهدف اهم مدن السعودية الصناعية بصواريخ باليستية ..وهذا ماحدث !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 02:24 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أفشلت القوات السعودية محاولة هجوم صاروخي لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، على أراضي المملكة. أقرأ أيضا : Advertisements عاااجل : غارة خاطئة ل مقاتلات التحالف ترتكب مجزرة راح ضحيتها نجل العكيمي وقائد اللواء 127 و18 من مرافقيهم ..وهذا ما يحدث الان ك ردة فعل مفاجأة!! ونجحت الدفاعات الجوية السعودية في التصدي لصاروخين باليستيين أطلقتهما ميلشيا الحوثي المتمردة بالقرب من مدينة ينبع الصناعية. وتم إسقاط الصاروخين الحوثيين فوق سماء المدينة الصناعية، بمنظومة الباتريوت.



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