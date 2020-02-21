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عدن - ياسمين التهامي - ورد الأن : فنان مصري مشهور يتطوع لإنقاذ منى فاروق من الانتحار بعد أزمة الأفلام الجنسية

دخل الفنان المصري المشهور شريف منير، على خط الأزمة الخاصة بالفنانة منى فاروق، بعد إثارتها الجدل بظهورها في بث مباشر تهدد فيه بالانتحار. جديد اب برس : Advertisements وكانت الفنانة منى فاروق قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على "إنستغرام"، أكدت خلاله أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياة طبيعية منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل تعاني بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها، موضحة أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون الابتعاد عنها.

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