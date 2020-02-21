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عدن - ياسمين التهامي - ورد الأن : الإرتفاع الجنوني لعدد الوفيات بفيروس "كورونا" حصيلة غير متوقعة
جديد اب برس :
span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: NotoNaskhArabic-Regular; font-size: 21px; text-align: -webkit-right;">اعلن التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الجمعه، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «كورونا» في مقاطعة هوبي الصينية إلى 2144
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع
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