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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ما وراء الزيارت المكثفة لنتياهو الى الرياض ؟
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه بات بإمكان الإسرائيليين التحليق فوق السعودية، وتوقع أن تصل الأمور بسرعة إلى مرحلة تشغيل رحلات مباشرة من إسرائيل إلى السعودية.
جديد اب برس :
وقال نتنياهو في الحوار مع قناة "هلا" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، مساء الأربعاء، إن "الإسرائيليين يحلقون فوق السعودية"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية، أرييه درعي، وقع في وقت سابق على "مرسوم يقضي بالسماح لليهود ولكل من يحمل الجواز الإسرائيلي بالسفر إلى السعودية لأغراض تجارية ودينية".
وأضاف نتنياهو في حواره: "أعتقد أننا سنصل بسرعة إلى وضع يستطيع معه الإسرائيليون السفر برحلة جوية مباشرة إلى السعودية من أجل الحج".
وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه لا يمكنه الإفصاح عن عدد "زياراته السرية" لدول عربية.
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