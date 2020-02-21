شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انفجارات عنيفة تهز مدينة "ينبع" السعودية قبل قليل .. صواريخ إيران تتجاوز الدفاعات الجوية ..شاهد اول فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال سكان محليون في مدينة ينبع غربي السعودية، فجر الجمعة، إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا في سماء المدينة دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، قيل إنها توثق لحظة إسقاط الصاروخ، كتلة مضيئة تتحرك في السماء، قبل أن تنفجر.

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ونشر سليمان الدوسري، وهو مدون وإعلامي سعودي متخصص بالشؤون العسكرية، مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر، وقال إن ”الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ معاد فوق مدينة ينبع“.

وأكدت حسابات إخبارية سعودية في تويتر، إسقاط صاروخ فوق ينبع.

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أبطالنا في #منظومة_بيتريوت التابعة للدفاعات الجوية الملكية #السعودية يعترضون ويسقطون صاروخ باليستي أطلقه #الحوثيون باتجاه الأحياء السكنية في مدينة #ينبع . pic.twitter.com/9g3DG6hXiF — الحد الجنوبي نيوز ⁦🇸🇦⁩ (@AlhadAljnobnewz) February 20, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c17"> أبطالنا في #منظومة_بيتريوت التابعة للدفاعات الجوية الملكية #السعودية يعترضون ويسقطون صاروخ باليستي أطلقه #الحوثيون باتجاه الأحياء السكنية في مدينة #ينبع . " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c17">

ولم تصدر السعودية ولا قيادة التحالف العربي بيانا حول حقيقة استهداف ينبع، وما إذا كان الهجوم قد تم بصاروخ واحد أو أكثر كما زعم بعض المدونين.

وتصدت الدفاعات الجوية السعودية لمئات الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية على مدن المملكة منذ مطلع العام 2015، عندما قادت الرياض تحالفا عربيا لإنهاء سيطرة الحوثيين على مؤسسات الحكومة اليمنية وإعادة السلطة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.