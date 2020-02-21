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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: دوي انفجارات عنيفة تهز مدينة ينبع الصناعية في السعودية وصواريخ الباتريوت تضيء سماء المدينة (فيديو)

أفاد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة ينبع الصناعية غرب المملكة السعودية.

وأكد الناشطين السعوديين في تغريدات على موقع تويتر، استمرار سماع الإنفجارات العنيفة حتى هذه اللحظة في ينبع الصناعية، كما نشر بعضهم مقاطع فيديو لإطلاق الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باتريوت في سماء المدينة.

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وقالت مصادر سعودية أخرى إن الأمن السعودي هدد وتوعد بالسجن والغرامة لكل من يصور وينشر ما يحدث من إنفجارات في مدينة ينبع الصناعية الساحلية.