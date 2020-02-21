في حفل فني بهيج.. محافظ حضرموت يكرم معهد ابكس الدولي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في حفل فنيبهيج.. محافظ حضرموت يكرم معهد ابكس الدولي بالمكلا

الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

كرم محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، صباح اليوم، إدارة معهد ابكس الدولي المتمثلة بمديرها اصيل سعيد بلحمر.



ويأتي ذلك نظيراً لجهوده المبذوله خلال فترة اسبوع النظافة للعام الجاري 2020 تحت "شعار النظافه ثقافة".

وشهدت قاعة الفقيد علي هود باعباد، صباح الخميس، حفلًا فنيًا وتكريميًا ختاميًا لأسبوع النظافة والبيئة الذي انعقد تحت شعار "النظافة ثقافة"، في الفترة من 13_20 فبراير 2020، تزامنا مع اليوم الوطني للبيئة؛ الذي نفده صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بالشراكة مع الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدود، وبرعاية كريمة من السلطة المحلية بالمحافظة.

وخلال الحفل، شاركت إدارة الأنشطة الطلابية بمعهد ابكس الدولي، وكانت لها حصة الأسد في إنجاح فعاليات اسبوع النظافة والبيئة من خلال تحفيز الطلبة على المشاركة الفعالة التي خلقت لديهم روح التعاون والإحساس بالمسؤولية.

من جانبه، تحدث مدير الصندوق المهندس فهمي بن شبراق، عن أهداف البرنامج الأسبوعي للبيئة وما شمله من برامج متنوعة وهادفة ترفيهية و توعوية و إعلامية .. شاكراً الداعمين والجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في إنجاح الفعالية .

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وفي كلمة له، أشاد محافظ حضرموت بأهمية النظافة في حياتنا اليومية، وأهميتها في صحتنا .. معربا عن شكره الكبير لقيادة الصندوق وإدارته في إنجاح هذا الحملة.

وأكد المحافظ البحسني حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه الفعاليات .. واصفا مهندسي النظافة في حضرموت "أساس العمل وأساس البيئة النظيفة".

وحث البحسني قيادة الصندوق بالاهتمام بالموظفين وتقديم العون ومساعدتهم .. موجها كلمة لجميع المواطنين بأن الشارع هو بيتهم الثاني.

وقال البحسني: "عليكم عمل العديد من الحملات والمبادرات التطوعية الأسبوعية للمحافظة، مالم سيتم عمل ضوابط واجراءات للإسهام في ضبط الأمور لإظهار حضرموت بأفضل شكل".

وفي ختام الحفل كرم محافظ حضرموت، ومدير صندوق النظافة، قيادة معهد ابكس الدولي ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني وجميع القطاعات المساهمة في تنفيذ ونجاح فعاليات أسبوع النظافة والبيئة بجميع عموم المحافظة .

حضر الحفل الوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، واركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم بن عويضان، والدكتور سعيد العمودي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، والمهندس هشام السعيدي الوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، و عدد من مديري العموم بالساحل والوادي ، ومدير معهد ابكس الدولي أصيل بلحمر، ونائب مدير التعليم الفني بالمديرية قاسم سالمين الجعيدي، والقائم بأعمال إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية بمكتب الوزارة الأستاذ أنور بن سلوم وإعلام مكتب الوزارة الأستاذة هويدا سالم بن عروة.