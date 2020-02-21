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صورة نادرة تنشر لأول مرة..شاهد كيف عمل الرئيس التركي اردوغان حارسا شخصيا لدى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( صورة صادمة للشعب التركي )

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عدن - ياسمين التهامي - صورة نادرة تنشر لأول مرة..شاهد كيف عمل الرئيس التركي اردوغان حارسا شخصيا لدى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( صورة صادمة للشعب التركي )
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والرئيس الامريكي السابق بن كلينتون وخلفهم رجب طيب اردغان . وفي الصور المتداولة ظهر اردغان وكأنه حارس شخصي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح .




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