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عدن - ياسمين التهامي - صورة نادرة تنشر لأول مرة..شاهد كيف عمل الرئيس التركي اردوغان حارسا شخصيا لدى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( صورة صادمة للشعب التركي )

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عدن - ياسمين التهامي - صورة نادرة تنشر لأول مرة..شاهد كيف عمل الرئيس التركي اردوغان حارسا شخصيا لدى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( صورة صادمة للشعب التركي ) تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والرئيس الامريكي السابق بن كلينتون وخلفهم رجب طيب اردغان . وفي الصور المتداولة ظهر اردغان وكأنه حارس شخصي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح .









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