شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل.. وردالان إنفجارات عنيفة تزلزل المملكة في مدينة ينبع السعودية وصواريخ باتريوت تجعل مساء المدينة نهاراً ( فيديو ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفاد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعي بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة ينبع الصناعية غرب المملكة السعودية.
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وأكد الناشطين السعوديين في تغريدات على موقع تويتر، استمرار سماع الإنفجارات العنيفة حتى هذه اللحظة في ينبع الصناعية، كما نشر بعضهم مقاطع فيديو لإطلاق الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باتريوت في سماء المدينة.
وقالت مصادر سعودية أخرى إن الأمن السعودي هدد وتوعد بالسجن والغرامة لكل من يصور وينشر ما يحدث من إنفجارات في مدينة ينبع الصناعية الساحلية.
#ينبع_الصناعية pic.twitter.com/EgcL9rnvps
— Aziz (@Azizmalaka1) https://twitter.com/Azizmalaka1/status/1230606808525529108?ref_src=twsrc%5Etfw
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