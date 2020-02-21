شكرا لقرائتكم خبر عن مغني الراب الشهير “ليل واين” يفضح “بن سلمان” ويكشف لماذا اعتذر له وجهاً لوجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد مغني الراب الأمريكي الشهير ليل واين لإثارة الجدل مجددا حول زيارته الأخيرة للعاصمة السعودية الرياض وكشف تفاصيل لقاء شخصي حدث بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان “واين” أحدث ضجة كبيرة في ديسمبر من العام الماضي، عندما كتب تغريدة قال فيها “لن أعود للرياض أبدا”، والتي جاءت عقب مشاركة المغني الأمريكي بحفل، ضمن فعاليات موسم الدرعية في المملكة العربية السعودية إلى جانب ثلاثة مغنيين في الليلة ذاتها، هما تايغا وفيوتشرز.

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وفي مقطع جديد متداول لمغني الراب الأمريكي زعم في لقاء حديث له أنه تلقى هدايا ثمينة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقدر بمئات آلاف الدولارات.

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مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 "> مفتاح@keymiftah79 مفتاح هام

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! 🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 ١٬٢٨٢ 🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر 🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020

وكشف أن “ابن سلمان” أهداه سيارة ” لامبورجيني” وساعة “رانك مولر”، وذلك بعد تقديم ولي العهد اعتذاراً له وجهاً لوجه، في الفندق الذي كان يقيم فيه بالرياض.

وجاء الاعتذار بحسب مغني الراب إثر تضايقه من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه.

ووفقا لرواية “واين” الجديدة فإن لقاء ابن سلمان مع مغني الراب، حصل في 1 ديسمبر 2019 حيث كانت حفلته في “الدرعية” ليلة 30 نوفمبر، وقد نشر “واين” صبيحة 1 ديسمبر تغريدته التي أحدثت ضجة واسعة وقال فيها “لن أزور الرياض مجدداً!” إثر تضايقه مما حدث معه بالمطار، لكنه حذفها فوراً في اليوم ذاته بعد تلقيه الهدية الفارهة من محمد بن سلمان.

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🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 "> مفتاح@keymiftah79 · 🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 مفتاح هام

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! 🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 لقاء ابن سلمان مع مغني الراب “ليل واين” حصل في 1 ديسمبر 2019 (كانت حفلته في الدرعية ليلة 30 نوفمبر).

وقد نشر "واين" صبيحة 1 ديسمبر تغريدة قال فيها

"لن أزور الرياض مجدداً!"

إثر تضايقه مما حدث معه بالمطار، لكنه حذفها فوراً في اليوم ذاته بعد تلقيه الهدية الفارهة من محمد بن سلمان! pic.twitter.com/TqqcfkB1It — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 "> مفتاح@keymiftah79 لقاء ابن سلمان مع مغني الراب “ليل واين” حصل في 1 ديسمبر 2019 (كانت حفلته في الدرعية ليلة 30 نوفمبر).

وقد نشر "واين" صبيحة 1 ديسمبر تغريدة قال فيها

"لن أزور الرياض مجدداً!"

إثر تضايقه مما حدث معه بالمطار، لكنه حذفها فوراً في اليوم ذاته بعد تلقيه الهدية الفارهة من محمد بن سلمان! لقاء ابن سلمان مع مغني الراب “ليل واين” حصل في 1 ديسمبر 2019 (كانت حفلته في الدرعية ليلة 30 نوفمبر).

وقد نشر "واين" صبيحة 1 ديسمبر تغريدة قال فيها

"لن أزور الرياض مجدداً!"

إثر تضايقه مما حدث معه بالمطار، لكنه حذفها فوراً في اليوم ذاته بعد تلقيه الهدية الفارهة من محمد بن سلمان! pic.twitter.com/TqqcfkB1It — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 /photo/1 ١٣٦ لقاء ابن سلمان مع مغني الراب “ليل واين” حصل في 1 ديسمبر 2019 (كانت حفلته في الدرعية ليلة 30 نوفمبر).

وقد نشر "واين" صبيحة 1 ديسمبر تغريدة قال فيها

"لن أزور الرياض مجدداً!"

إثر تضايقه مما حدث معه بالمطار، لكنه حذفها فوراً في اليوم ذاته بعد تلقيه الهدية الفارهة من محمد بن سلمان! pic.twitter.com/TqqcfkB1It — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر لقاء ابن سلمان مع مغني الراب “ليل واين” حصل في 1 ديسمبر 2019 (كانت حفلته في الدرعية ليلة 30 نوفمبر).

وقد نشر "واين" صبيحة 1 ديسمبر تغريدة قال فيها

"لن أزور الرياض مجدداً!"

إثر تضايقه مما حدث معه بالمطار، لكنه حذفها فوراً في اليوم ذاته بعد تلقيه الهدية الفارهة من محمد بن سلمان! pic.twitter.com/TqqcfkB1It — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020

يشار إلى أن مغني الراب الأمريكي قام ليلة رأس السنة 2020 ضمن بث مباشر له على الانستقرام بالإشارة إلى أن أعظم حدث حصل معه في كل عام 2019 هو هدية ابن سلمان له واعتذاره منه.

🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 "> مفتاح@keymiftah79 · 🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 مفتاح هام

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! 🔑مفتاح هام🔑

مغني الراب الأميركي “ليل واين” يروي قصة تلقيه هدية بمئات آلاف الدولارات من محمد بن سلمان، هي عبارة عن سيارة لمبرغيني وساعة فرانك مولر، وذلك بعد تقديم "مبس" اعتذاراً له وجهاً لوجه!

وجاء الاعتذار إثر تضايق واين من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه! pic.twitter.com/7zflajIqIP — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 🔑مفتاح هام 2 🔑

وقد قام مغني الراب "ليل واين" ليلة رأس السنة 2020 ضمن بث مباشر له على الانستقرام بالإشارة إلى أن أعظم حدث حصل معه في كل عام 2019 هو هدية "مبس" له واعتذاره منه!



حصل على لمبرغيني من أموال الشعب .. بالتأكيد سيشعر أن ذلك أعظم حدث وقع له في 2019! pic.twitter.com/HkwxdtVSuJ — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 "> مفتاح@keymiftah79 مفتاح هام 2

وقد قام مغني الراب "ليل واين" ليلة رأس السنة 2020 ضمن بث مباشر له على الانستقرام بالإشارة إلى أن أعظم حدث حصل معه في كل عام 2019 هو هدية "مبس" له واعتذاره منه! حصل على لمبرغيني من أموال الشعب .. بالتأكيد سيشعر أن ذلك أعظم حدث وقع له في 2019! 🔑مفتاح هام 2 🔑

وقد قام مغني الراب "ليل واين" ليلة رأس السنة 2020 ضمن بث مباشر له على الانستقرام بالإشارة إلى أن أعظم حدث حصل معه في كل عام 2019 هو هدية "مبس" له واعتذاره منه!



حصل على لمبرغيني من أموال الشعب .. بالتأكيد سيشعر أن ذلك أعظم حدث وقع له في 2019! pic.twitter.com/HkwxdtVSuJ — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 ٢٩١ 🔑مفتاح هام 2 🔑

وقد قام مغني الراب "ليل واين" ليلة رأس السنة 2020 ضمن بث مباشر له على الانستقرام بالإشارة إلى أن أعظم حدث حصل معه في كل عام 2019 هو هدية "مبس" له واعتذاره منه!



حصل على لمبرغيني من أموال الشعب .. بالتأكيد سيشعر أن ذلك أعظم حدث وقع له في 2019! pic.twitter.com/HkwxdtVSuJ — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر 🔑مفتاح هام 2 🔑

وقد قام مغني الراب "ليل واين" ليلة رأس السنة 2020 ضمن بث مباشر له على الانستقرام بالإشارة إلى أن أعظم حدث حصل معه في كل عام 2019 هو هدية "مبس" له واعتذاره منه!



حصل على لمبرغيني من أموال الشعب .. بالتأكيد سيشعر أن ذلك أعظم حدث وقع له في 2019! pic.twitter.com/HkwxdtVSuJ — مفتاح (@keymiftah79) February 19, 2020

والموقع الرسمي لموسم الدرعية، كان قد عرّف بليل وأين ضمن حملة الترويج للحفل: “ليل واين: يُعد ليل واين أحد أكثر مغنيي الراب نجاحاً وشهرة على الإطلاق، حيث باع الملايين من ألبوماته حول العالم وحصل على خمس جوائز ‏غرامي (آخرها عن أغنية “نو بروبليم” لشانس ذا رابر وليل واين وتو تشينز)”.