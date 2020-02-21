شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بسلطنة عُمان تستنفر بعد مقتل معلم مصري طعنا بخنجر مواطن عُماني.. وهذا ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بخبر مقتل معلم مصري يعمل في مدرسة خاصة بصلالة، على يد مواطن عُماني ما استدعى تدخل عاجل لسفارة مصر بالسلطنة.

ومن جانبها أعلنت السفارة المصرية في سلطنة عمان، متابعتها لحادث مقتل المدرس المصري، المقيم في مدينة صلالة، على يد مواطن عماني، وبحسب السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى عمان، فإن هناك مفوضين من السفارة لمتابعة آخر التطورات.

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تفاصيل الواقعة لا تزال غامضة حتى الآن حيث لم تكشف سلطات السلطنة أو سفارة مصر بمسقط عن ملابسات الحادث، غير أن ناشطون بتويتر أفادوا بأن المدرس المصري والذي يدعى “سيد زكريا” توفي بعد تلقيه عدة طعنات من مواطن عماني.

سفير مصر بالسلطنة أشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن هناك تنسيق ومتابعة مع السلطات العمانية، لبحث آخر تطورات حادث مقتل المدرس المصري، بعد إلقاء القبض على الجاني.

ووفقا لـ غنيم فإنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني، منوها إلى أنه من المبكر معرفة تفاصيل ودوافع الجريمة في ظل التحقيقات التي لم تنه بعد.





وأكد السفير المصري أن مفوضين من السفارة من رموز الجالية المصرية، متواجدين في صلالة لمتابعة آخر تطورات حادث مقتل المدرس المصري سيد زكريا.