شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الحكم الجديد الذي أصدرته المحكمة بحق قاتل بناته الثلاث في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة القاضي محمد إسماعيل عبدالقادر، حكم المحكمة الابتدائية القاضي بإعدام قاتل بناته الثلاث، في جلسة النطق بالحكم، والمتهم فيها علي عبدالله النعامي بقتل طفلاته الثلاث (ملاك ورغد ورهف).

وفي الجلسة تم النطق بالحكم، بعد تلاوة أسبابه وحيثياته، وقضي منطوقه بقبول استئناف المتهم شكلاً لتقديمه في الموعد القانوني، وفي الموضوع رفض الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته لموافقته للقانون.

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وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً بإدانة المتهم محمد إسماعيل النعامي بقتل بناته الثلاث، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً لوحشية الجريمة.

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وقد لقيت هذه الجريمة البشعة، التي حدثت قبل ستة أشهر، في العاصمة صنعاء، استياء واسعاً عم أرجاء البلاد.

وترافع في هذه القضية عن أولياء الدم أمام المحكمة الاستئنافية المحامي وضاح قطيش والمحامي يحي الحمري.

وقد تم الفصل، من قبل المحكمة الابتدائية والاستئنافية، بشأن حالته الصحية أنه صحيح معافى عند ارتكابه للجريمة.

أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة القاضي محمد إسماعيل عبدالقادر، حكم المحكمة الابتدائية القاضي بإعدام قاتل بناته الثلاث، في جلسة النطق بالحكم، والمتهم فيها علي عبدالله النعامي بقتل طفلاته الثلاث (ملاك ورغد ورهف).

وفي الجلسة تم النطق بالحكم، بعد تلاوة أسبابه وحيثياته، وقضي منطوقه بقبول استئناف المتهم شكلاً لتقديمه في الموعد القانوني، وفي الموضوع رفض الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته لموافقته للقانون.

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً بإدانة المتهم محمد إسماعيل النعامي بقتل بناته الثلاث، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً لوحشية الجريمة.

وقد لقيت هذه الجريمة البشعة، التي حدثت قبل ستة أشهر، في العاصمة صنعاء، استياء واسعاً عم أرجاء البلاد.

وترافع في هذه القضية عن أولياء الدم أمام المحكمة الاستئنافية المحامي وضاح قطيش والمحامي يحي الحمري.

وقد تم الفصل، من قبل المحكمة الابتدائية والاستئنافية، بشأن حالته الصحية أنه صحيح معافى عند ارتكابه للجريمة.