رودنا الان : مستجدات عاجلة من الجوف وهذا مصير العكيمي .. تفاصيل مفاجئة غيرت مجريات المعارك

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عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدران، عسكري وقبلي، مقتل ‏العميد صادق أمين العكيمي، أركان محور الجوف، في مواجهات مع مليشيا الحوثي بمحافظة الجوف.

وقال المصدران، إن العكيمي، وهو نجل محافظ الجوف أمين العكيمي، قُتل في مواجهات، اليوم الخميس، في جبهة الغيل.

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كما قتل ثلاثة، اثنان منهم جنود وأحد مسلحين القبائل في المعارك التي لا تزال مستمرة في جبال الساقية غرب مديرية الغيل، حيث تحاول مليشيات الحوثي التقدم.

وأفادت مصادر عسكرية وقبلية باندلاع معارك عنيفة بين الجيش الوطني مسنوداً برجال القبائل من جهة، ومليشيا الحوثي الذراع الايرانية في اليمن من جهة أخرى، في جبال الساقية والمقاطع غرب الجوف.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش والمليشيا في جبال الساقية وجبال المقاطع غرب مديرية الغيل، عقب محاولة المليشيا التقدم باتجاه مواقع الجيش.

واندلعت المواجهات، وفقاً للمصادر، بالتزامن مع استهداف، مقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية تابعة للحوثيين في جبهة المحزمات المطلة على مديرية مجزر.

وفي مديرية المصلوب، شنت قوات الجيش الوطني، هجوماً مباغتاً استهدف مليشيات الحوثي، وأسفر عن سقوط العديد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش والقبائل استدرجوا مجاميع من عناصر جماعة الحوثي إلى كمين محكم في منطقة الحلو بجبهة المصلوب وباغتوها بهجوم عنيف أسفر عن مقتل وجرح عدد من تلك العناصر فيما لاذ البقية بالفرار.

وأضاف المصدر إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع لجماعة الحوثي في مواقع العقدة بذات الجبهة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات، وقد شوهدت عناصر جماعة الحوثي وهي تقوم بسحب جثث قتلاها عقب الاستهداف.

‏وعن قتلى الجيش والقبائل قال مصدر عسكري، إن ثلاثة استشهدوا، وأصيب ثمانية آخرون، في مواجهات امس الخميس.