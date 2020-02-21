شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يتهمون المبعوث الاممي بالانحياز للتحالف العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت جماعة الحوثي، الخميس 20 فبراير/شباط، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بعدم العمل بالحيادية المطلوبة في مهمته، وانحيازه لدول التحالف العربي.

جاء ذلك في بيان صادر عن ما يسمى وزارة حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة.

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الحوثيون : يتهمون المبعوث الاممي بالانحياز للتحالف العربي

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وقال البيان إن: "المدنيين في مديرية الدريهمي المحاصرة لأكثر من عامين (جنوب الحديدة) من قبل دول تحالف العدوان، يتعرضون على مدار الساعة لقصف عنيف ومتعمد يهدف إلى إبادتهم".

وأضاف "تجاهل المبعوث الأممي لما تتعرض له مديرية الدريهمي، وكذلك التصعيد في نهم والجوف (شرقي صنعاء) يؤكد أنه لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية وانحيازه لدول تحالف العدوان (التحالف العربي)".

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ولم يصدر تعليق من قبل المبعوث الأممي الذي يشدد على أنه يعمل كوسيط محايد من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة في اليمن.

ويأتي اتهام الحوثي الجماعة بعد أيام من انقلابه على المرجعيات السياسية، ودعوته لتشكيل حكومة شاملة.

ودعا غريفيث أمام مجلس الأمن، الثلاثاء 18 فبراير/شباط، إلى تشكيل حكومة شاملة في اليمن عبر عملية انتقالية، مجددا التأكيد على أنه لا حلَّ عسكريا للنزاع.

وقال: "يمكن تحقيق السلام في اليمن عبر تنازلات وتسوية سياسية بين الاطراف المتصارعة بوساطة الأمم المتحدة"، مؤكدا "حان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية فلا حل عسكرياً في اليمن".

وقال: "يجب على الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة لليمن ما بعد النزاع تضمن حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع؛ وقطاع أمني يحمي جميع اليمنيين؛ وإعادة إعمار للمؤسسات والاقتصاد“.

واعتبر مراقبون، الموقف المفاجئ للمبعوث الأممي، انقلابا واضحا على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار الوطني، وتجاوزا للملف الأمني والعسكري الذي يسبق العملية السياسية في اليمن، وانسياقا لرغبة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت القوات الحكومية في الساحل الغربي لليمن، اتهمت الحوثيين بشكل متكرر بإعاقة وصول المساعدات الإغاثية إلى مديرية الدريهمي وحصارها، وقتل وجرح مدنيين بقصف في المديرية.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.