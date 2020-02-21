شكرا لمتابعة خبر عن ألوية العمالقة : تسقط ثالث طائرة مسيرة خلال 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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