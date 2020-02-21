شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي وأحد رموز مليشيا شيطان دولة الامارات بن زايد ..يفجر مفاجأة ويكشف عن مخطط إماراتي يستهدف النيل من الشرعية ,ووحدة اليمن ..تحت شماعة حزب الاصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 12:48 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف ، نائب رئيس المجلس الانتقالي ، هاني بن بريك ، لأول مرة بشكل صريح وواضح، عن مخطط إماراتي يستهدف النيل من الشرعية الدستورية اليمنية ،

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بقيادة الرئيس هادي، والقضاء عليها بشكل كامل، وكذا استهداف وحدة وسيادة اليمن ، تحت شماعة " محاربة وإجتثاث حزب الإصلاح ".

جاء ذلك في تغريدة رصدها " أحداث نت " اليوم، على حساب "بن بريك " بموقع تويتر، تتضمن تهديد واضح بتنفيذ عملية اغتيالات جديدة لمسؤولين في الحكومة الشرعية، تحت ذريعة محاربة التجمع اليمني للإصلاح .

حيث قال هاني بن بريك "#حظر_الاخوان_مطلبي لم يتبقى الكثير فإن يَكُ صَدْرُ هذا اليومِ وَلىّ ... فإنَّ غَداً لناظرهِ قَريبُ" .

ويأتي تهديد "بن بريك " بعد أيام قليلة من اعتراف مسؤولين إماراتيين بمحاربتهم لحزب الإصلاح في اليمن . الأمر الذي جعل مراقبون يؤكدون بوقوف الإمارات وراء تهديد نائب رئيس المجلس الانتقالي.

واعتبروا أن تغريدة بن بريك تكشف عن مخطط إماراتي للنيل من الشرعية الدستورية ووحدة اليمن تحت شماعة حزب الاصلاح ، بعد محاربة الإمارات ومليشياتها للشرعية لأكثر من أربع سنوات، ومنعهم لرئيس الجمهورية وبقية قيادة الدولة من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة عملهم من داخل الوطن واستكمال قيادة معركة إنهاء الانقلاب الحوثي، وتنفيذ انقلاب على الدولة في عدن بداية أغسطس الماضي، وكذا تنفيذ عدة محاولات انقلابية في سقطرى، وكل ذلك كان تحت شماعة " محاربة الإصلاح ".

