شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يصعق مليشيا الحوثي "قياديكم و مقاتليكم يتساقطون كالاوراق الجافة " ..وينقل المشهد الحربي لأشرس معارك في جبهتين مشتعلة في الجوف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتدام معارك شرسة بين الجيش الوطني مسنود بالقبائل من جهه ومليشيا الحوثي من جهه ثانية في ملحمة تعد من اشرس المواجهات بين القوات الحكومية والميلشيا الحوثي في أهم جبهات محافظة الجوف حيث اندلعت معارك عنيفة، الخميس 20 فبراير 2020م، على امتداد جبال المقاطع والمحزمات المحاذية لجبال يام جنوبي الجوف.

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وقالت مصادر عسكرية، إن عناصر مليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع القوات الحكومية لتشتعل على إثرها معارك عنيفة استمرت لساعات تكبد فيها الحوثيون خسائر في الأرواح والعتاد.

وأكدت المصادر، أن قيادات عليا في صفوف المليشيات لقوا مصرعهم خلال المعارك، مشيرةً إلى أن جماعة الحوثي تقاتل باستماتة لإخراج جثث قتلاها الذين سقطوا في الجبهة.

وتشهد جبهات الجوف معارك مستمرة وعنيفة منذ أكثر من شهر قُتل خلالها أعداد كبيرة من عناصر المليشيات بينهم قيادات مقربة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، إضافة إلى الخسائر المادية المهولة التي دمرت على وقع ضربات القوات الحكومية ومقاتلات التحالف العربي.

