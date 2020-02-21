شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة مرعبة في لحج ..آلة عسكرية ِتحصد أرواح 11 شخص وجرحى كــ احصائية اولية !!"اسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 01:06 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تسبب حادث أليم قبل قليل في محافظة لحج بمقتل 11 مواطن وجرح اخرين.

وقال مصادر محلي لـ"يمن الغد": أن حادث انقلاب طقم كان يسير بسرعة جنونية على مدخل مدينة الحوطة بمحافظة لحج جنوب اليمن تسبب بكارثة خلفت 11 قتيلا وعدد من الجرحى.

وحصل "يمن الغد" على أسماء المتوفين وهم:

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- محمد جمال سعيد عمران١٨ عام ٢- يونس ياسر الامير١٨ عام ٣- انس فضل النمري١٩ عام٤- عبدالله ابوصابر١٦ عام ٥- محمد علي حميد٢٠ عام المصابين٦-نذيرمهدي محمد عام ٧- خالداحمدناصرعام٨- حسن محمد الوتيدي٩- محفوظ عيدروس عام ١٠- السائق خالد جمال سعيد عمران١١- محمد علي.