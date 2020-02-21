شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة مرعبة في لحج ..آلة عسكرية ِتحصد أرواح 11 شخص وجرحى كــ احصائية اولية !!"اسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 01:06 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
تسبب حادث أليم قبل قليل في محافظة لحج بمقتل 11 مواطن وجرح اخرين.
وقال مصادر محلي لـ"يمن الغد": أن حادث انقلاب طقم كان يسير بسرعة جنونية على مدخل مدينة الحوطة بمحافظة لحج جنوب اليمن تسبب بكارثة خلفت 11 قتيلا وعدد من الجرحى.
وحصل "يمن الغد" على أسماء المتوفين وهم:
- محمد جمال سعيد عمران١٨ عام ٢- يونس ياسر الامير١٨ عام ٣- انس فضل النمري١٩ عام٤- عبدالله ابوصابر١٦ عام ٥- محمد علي حميد٢٠ عام المصابين٦-نذيرمهدي محمد عام ٧- خالداحمدناصرعام٨- حسن محمد الوتيدي٩- محفوظ عيدروس عام ١٠- السائق خالد جمال سعيد عمران١١- محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة مرعبة في لحج ..آلة عسكرية ِتحصد أرواح 11 شخص وجرحى كــ احصائية اولية !!"اسماء وتفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.