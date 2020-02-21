شكرا لقرائتكم خبر عن تتذكرون "النعامي" قاتل بناته الثلاث في صنعاء ..محكمة استئناف صنعاء اصدرت اليوم في حقة هذا الحكم الفيصل والنهائي!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 12:29 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

محكمة استئناف صنعاء تدين قاتل بناته الثلاث وتحكم عليه بالإعدام تعزيراً

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أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة القاضي محمد إسماعيل عبدالقادر، حكم المحكمة الابتدائية القاضي بإعدام قاتل بناته الثلاث، في جلسة النطق بالحكم، والمتهم فيها علي عبدالله النعامي بقتل طفلاته الثلاث (ملاك ورغد ورهف).

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وفي الجلسة تم النطق بالحكم، بعد تلاوة أسبابه وحيثياته، وقضي منطوقه بقبول استئناف المتهم شكلاً لتقديمه في الموعد القانوني، وفي الموضوع رفض الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته لموافقته للقانون.

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً بإدانة المتهم محمد إسماعيل النعامي بقتل بناته الثلاث، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً لوحشية الجريمة.

وقد لقيت هذه الجريمة البشعة، التي حدثت قبل ستة أشهر، في العاصمة صنعاء، استياء واسعاً عم أرجاء البلاد.

وترافع في هذه القضية عن أولياء الدم أمام المحكمة الاستئنافية المحامي وضاح قطيش والمحامي يحي الحمري.

وقد تم الفصل، من قبل المحكمة الابتدائية والاستئنافية، بشأن حالته الصحية أنه صحيح معافى عند ارتكابه للجريمة.

