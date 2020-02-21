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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ما خطورة السلاح السوري السري على القوات التركية...صور
في الاشتباك المحتمل بين القوات السورية والتركية، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ "توتشكا" و"أوراغان" و"سميرتش"، يمكن أن تلعب الأسلحة الأخرى التي تملكها سوريا دورًا مهمًا.
على سبيل المثال، من المعروف أنه حتى قبل اندلاع الحرب في سوريا، قام السوريون باختبار راجمة الصواريخ Khaibar-1 عيار 302 ملم، والتي يتم تركيبها على هيكل السيارات التجارية العادية.
جديد اب برس :
وفقًا لبعض التقارير، لا يزال هذا المنتج سري في كثير من النواحي، تم إنشاؤه على أساس صواريخ WS-1 الصينية ويبلغ مداه الأقصى 100 كم.
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