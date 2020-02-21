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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : جولة ميدانية لبومبيو خلال زيارته الى السعودية (تفاصيل)

تفقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، قوات بلاده في السعودية، بعد محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكدت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم، الخميس أن الولايات المتحدة بدأت تعزيز وجودها العسكريّ في قاعدة الأمير سلطان الجوية، جنوب الرياض، العام الماضي، في أعقاب سلسلة من الهجمات في الخليج، اتهمت واشنطن والرياض إيران بالوقوف وراءها.

جديد اب برس :

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "زيارة بومبيو إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية ومنظومة باتريوت المحاذية، تبرز العلاقة الأمنية الأمريكية السعودية طويلة الأمد، وتؤكد مجددا تصميم أمريكا على الوقوف مع السعودية في مواجهة السلوك الإيراني الخبيث".

وتابعت الوكالة بيان الخارجية الأمريكية ما قوله "ردا على الهجمات وبناء على طلب السعودية نشرت الولايات المتحدة منظومة دفاعية صاروخية ومقاتلات في مهمة دفاعية لردع وحماية (السعودية) من أي هجمات مستقبلية".

يشار إلى أن زيارة بومبيو تستغرق ثلاثة أيام، في أعقاب غارة جوية أمريكية بطائرة مسيّرة، أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، الوزير مايك بومبيو، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.