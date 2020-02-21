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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. هذا ما فعلته حرم سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق في آخر أيام الحداد على السلطان قابوس

مع ختام آخر أيام الحداد في سلطنة عمان على السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أقامت حرم السلطان هيثم بن طارق، بقاعة الأسرة المالكة في الخوير، مساء الأربعاء، ختمة للعزاء في اليوم الأربعين.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، حضر الختمة “عدد من صاحبات السمو والسيدات وصاحبات المعالي والمكرمات عضوات مجلس الدولة وصاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى ووكيلات الوزارات وقرينات أصحاب المعالي الوزراء وكبار القادة العسكريين وعدد من المواطنات”.

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واليوم هو اليوم الأربعون على رحيل السلطان قابوس بن سعيد، حيث تنتهي فترة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادا على رحيله ليتم رفع أعلام السلطنة مجددا.

حرم سلطان عمان هيثم بن طارق

ويؤكد العُمانيون أنه إذا انتهت فترة الحداد الرسمي اليوم فإن السلطان قابوس سيظل حاضرا دوما في قلوب وعقول العمانيين ليس فقط لما حققه لأبناء الشعب العماني على العقود الماضية، بل على صعيد العلاقات مع كل الدول على امتداد المنطقة والعالم.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.





وعقب الوفاة، أعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

وأعلن مجلس الدفاع العماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطاناً لعمان، خلفا للسلطان قابوس بعد فتح وصيته.