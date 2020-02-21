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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تنعي استشهاد العكيمي رجل الجبهات الأول بمحافظة الجوف (صورة)

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا مساء اليوم الخميس استشهاد رجل الجبهات الأول بمحافظة الجوف.

هيئة الأركان تنعي استشهاد العكيمي

ونشر الشيخ عبدالله العكيمي الأخ الشقيق لمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي تغريدة على تويتر قال فيها ” ‏حسبنا الله ونعم الوكيل ربي أكفنا من ألفجائع مايكفي أستشهاد الشيخ صادق امين العكيمي أركان محور الجوف ورجل الجبهات الأول في المحافظة

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل

ولاحول ولا قوة الا بالله

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