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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس الإمارات المعزول يباغت كل اخوته ويقوم بهذا العمل المباغت الذي صدم الجميع واربك حسابات كل ابناء الشيخ زايد بشأن تولي السلطة من بعه (فيديو وصور)

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