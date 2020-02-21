شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة .. سما المصري في وضع مثير ومحرج : انا بحب اشم والحس اوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل، بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تشم رائحة أصابع قدمها.

وعلّقت المصري على الفيديو، قائلة: “شم الأصابع عند ناس كتير هواية انا مش بتكسف اقول بس اشم صوابع رجليا انا مش صوابع حد تاني.. انا عارفة انكوا هتتريقوا وتضحكوا وتقولوا قرف بس انا بحب اشم صوابع رجليا مش صوابع حد تاني”.

وقد شنّ عدد كبير من المتابعين هجوماً عنيفاً على المصري، معتبرين أن تصرّفها في الفيديو يثير الإشمئزاز كثيراً.

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