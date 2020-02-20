المحافظ البحسني يطلّع على سير العمل في هيئة مستشفى سيئون العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - المكـلا اطلّع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على سير العمل في هيئة مستشفى سيئون العام.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمكتبه اليوم رئيس عام الهيئة الدكتور أنيس عيديد، الذي قدم للمحافظ شرحا عن سير العمل في اقسام الهيئة والخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، والاستعدادات الجارية لاستضافة مخيم المسالك البولية وجراحة الاطفال الذي سيدشن مطلع شهر مارس القادم وسيستمر لمدة أسبوعا كاملا. وتقدم الدكتور عيديد بجزيل الشكر والتقدير للمحافظ البحسني على جهوده في دعم الهيئة والقطاع الصحي بالمحافظة.

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