شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي الوكيل عبدون في وفاة خاله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - المكـلا قدم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعزيته ومواساته لوكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الاستاذ جمال سالم عبدون في وفاة خاله الفاضل سالم العبد سالم بن رمدان.

وتقدم محافظ حضرموت بإسمه وبإسم السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بخالص العزاء وعظيم المواساة للوكيل عبدون وكافة أفراد أسرتهم الكريمة. وابتهل محافظ حضرموت إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وان يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يعزي الوكيل عبدون في وفاة خاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.