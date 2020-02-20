شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يصدر قراري تكليف جديدين.. تعرف عليهما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم القرار رقم "75" لسنة 2020م، قضى بتكليف ماهر عوض سالم بن صالح - مديراً عاماً لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت.



كما أصدر المحافظ ال قرار رقم "76" لسنة 2020م، قضى بتكليف خالد أحمد عوض القحوم - نائباً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر.

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