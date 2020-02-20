شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الإصلاح في عتق تختطف عضو في الجمعية الوطنية للإنتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 Advertisements شبوة - الخليج 365 أقدمت قوة تابعة لحزب الإصلاح، مساء اليوم، على إختطاف عضو في الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة .

وقال الإعلامي الجنوبي وضاح بن عطية، أن ميليشيا الإصلاح في عتق قامت باختطاف عضو الجمعية الوطنية أحمد فرج الهلالي أبو خليفة . ودعا بن عطية قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى التحرك لحماية قيادات الإنتقالي .. محملاً السلطات في شبوة المسؤولية الكاملة .

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