محلي شبوة يمهل ملاك الورش الصناعية 4 اشهر للإنتقال للمكان المخصص لهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أمهلت السلطة المحلية في محافظة شبوة، ملاك الورش الصناعية، اربعة أشهر للأنتقال إلى المكان المخصص لهم في المنطقة الصناعية .

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وناقش وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم مع ملاك الورش الصناعية بمدينة عتق، الخطوات والاليات المقرة لتشغيل اول منطقة صناعية متخصصة بالمحافظة.

وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد للمحافظة سالم النسي ومدير عام مديرية عتق علي عامر، استعرض الدكتور لمروق أسباب ودواعي قرار محافظ المحافظة محمد بن عديو بتشغيل هذه المنطقة التي تعد الأولى على مستوى الجمهورية ، ومزاياها المشجعة لهم .

وبحسب وكالة سبأ فإن الوكيل وجه بمنح ملاك الورش الصناعية فترة أربعة اشهر غير قابلة للتجديد للقيام بنقل ورشهم الى المنطقة مالم سيتم اغلاقها بقوة القانون .. مطالباً ملاك المنطقة الصناعية بضرورة الشروع في عملية إعادة تأهيلها بصورة شاملة وكاملة حتى تصبح قادرة لاستيعاب أصحاب الورش خلال الفترة المحددة اعلاه .