الميليشيات تقصف معسكراً في لودر بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الخميس، معسكر الأماجد في مديرية لودر بمحافظة أبين، والقرى المحيطة بالمعسكر .

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وذكرت مصادر محلية، إن الميليشيات قصفت من مواقع تمركزها أعلى نقل ثرة الواقع بين أبين والبيضاء، معسكر الأماجد الذي يتبع القوات الشرعية .. مشيرة إلى أن الميليشيات قصفت المعسكر بالصواريخ .

وأكد المركز الإعلامي لجبهة ”ثرة“، التابع للقوات الموالية للشرعية، على ”فيسبوك“، إطلاق ميليشيات الحوثيين صواريخ ”كاتيوشا“ من أعلى قمم جبال ”ثرة“ و“بركان“ شمالي مديرية لودر.

وسبق أن تعرض لواء ”الأماجد“ لخمس هجمات صاروخية سابقة من ميليشيات الحوثيين، في أعلى جبل ”ثرة“، كان آخرها الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 2 من جنود اللواء فيما أصيب العشرات.