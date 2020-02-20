شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بطلة مقاطع الجنس الثلاثي مع خالد يوسف تتزوج رجل أعمال شهير وإطلالة ساخنة بالأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجرت جريدة “اليوم السابع” المصرية مفاجأة غير متوقعة بإعلانها خبر زواج بطلة مقاطع خالد يوسف الإباحية شيما الحاج، من رجل أعمال مصري شهير.

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وقالت الصحيفة إن الفنانة المصرية شيما الحاج التي ظهرت في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف والفنانة منى فاروق، بخطوبتها، على أحد كبار رجال الأعمال في مصر.

حفل الخطوبة بحسب “اليوم السابع” تم يوم عيد الحب تمهيدًا لزواجهما، وارتدت شيما فى حفل خطوبتها فستانًا أحمر بإطلالة ساخنة جذابة.

خطوبة #شيما_الحاج على أحد كبار رجال الأعمال في عيد الحب ..

بس الغريب ف الأمر إنه مش كاتب آنسه مش عارف ليه؟!🤔 pic.twitter.com/quVgKJl7Zz — мαнмσυɒ (@Mahmoud89elgok1) February 20, 2020 "> мαнмσυɒ@Mahmoud89elgok1 خطوبة #شيما_الحاج على أحد كبار رجال الأعمال في عيد الحب ..

بس الغريب ف الأمر إنه مش كاتب آنسه مش عارف ليه؟! خطوبة #شيما_الحاج على أحد كبار رجال الأعمال في عيد الحب ..

بس الغريب ف الأمر إنه مش كاتب آنسه مش عارف ليه؟!🤔 pic.twitter.com/quVgKJl7Zz — мαнмσυɒ (@Mahmoud89elgok1) February 20, 2020 /photo/1 خطوبة #شيما_الحاج على أحد كبار رجال الأعمال في عيد الحب ..

بس الغريب ف الأمر إنه مش كاتب آنسه مش عارف ليه؟!🤔 pic.twitter.com/quVgKJl7Zz — мαнмσυɒ (@Mahmoud89elgok1) February 20, 2020 /photo/1 ٠ خطوبة #شيما_الحاج على أحد كبار رجال الأعمال في عيد الحب ..

بس الغريب ف الأمر إنه مش كاتب آنسه مش عارف ليه؟!🤔 pic.twitter.com/quVgKJl7Zz — мαнмσυɒ (@Mahmoud89elgok1) February 20, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات мαнмσυɒ الأخرى

وكان آخر ظهور للفنانة شيما الحاج على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ 41، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى بعد اختفائها واختارت ارتداء فستانا أسود مثيرا مكشوفا.

خطوبة شيما الحاج على أحد كبار رجال الأعمال فى عيد الحب الف مبروك pic.twitter.com/ezKL569QmW — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب (@wh9_e0) February 20, 2020 "> الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب@wh9_e0 خطوبة شيما الحاج على أحد كبار رجال الأعمال فى عيد الحب الف مبروك خطوبة شيما الحاج على أحد كبار رجال الأعمال فى عيد الحب الف مبروك pic.twitter.com/ezKL569QmW — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب (@wh9_e0) February 20, 2020 /photo/1 خطوبة شيما الحاج على أحد كبار رجال الأعمال فى عيد الحب الف مبروك pic.twitter.com/ezKL569QmW — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب (@wh9_e0) February 20, 2020 /photo/1 ٢ خطوبة شيما الحاج على أحد كبار رجال الأعمال فى عيد الحب الف مبروك pic.twitter.com/ezKL569QmW — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب (@wh9_e0) February 20, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الشــعـــــب الأخرى

ووصف الصحيفة خطيبها بأنه من كبار رجال الأعمال، لكن لم تكشف عن هويته، واكتفت بذكر اسمه فقط ويدعى “أحمد”.

وبعكس ما أصبحت عليه شيما الحاج، نشرت الفنان الشابة منى فاروق التي ظهرت بالمقطع الإباحي هي الأخرى مع خالد يوسف، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، تعتذر فيه للمصريين بعد إصابتها بالحزن والاكتئاب من المعاملة التي تتلقاها من الناس والمجتمع.

وأوضحت خلال الفيديو أنها تفكر فى الانتحار وتتمنى الموت بسبب نظرة الناس لها وبعد الجميع عنها، وشعورها بأنها منبوذة، وأكدت أنها لا تعمل ولا أحد يريد العمل معها داخل الوسط الفنى وخارجه، وأنها سافرت لدبى بحثاً عن عمل ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل، معلقة “أنا مش لاقية شغل خلاص في أي مكان، سواء جوة الوسط أو برة، وعايشة في دبي ومش قادرة على العيشة هنا علشان غالية، ومش قادرة أرجع مصر علشان نظرات الناس”.

مؤكدة خلال الفيديو أنها ترغب فى العيش الحلال قائلة”عاوزة آكل بالحلال مش عاوزة أعمل حاجة غلط وعايزة أعيش حياة جديدة”.