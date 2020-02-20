شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : مقتل العكيمي واصابه قائد اللواء 127 في اشتباكات عنيفة بـالجوف ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية وعسكرية، إن نجل محافظ الجوف قتل، اليوم الخميس، إثر مواجهات مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وبحسب المصادر، فإن الشيخ صادق أمين العكيمي، وهو نجل محافظ الجوف، قتل أثناء المواجهات مع مليشيا الحوثي في جبهة الغيل.

جديد "الخليج 365"

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واضافت المصادر، أن قائد اللواء 127 عبدالله الضاوي أصيب في معارك الخميس بالجوف وقتل شقيقه.

وصباح الخميس اندلعت معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الأنقلابية على امتداد جبال المقاطع والمحزمات المحاذية لجبال يام جنوبي الجوف وتكبدت المليشيات خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.