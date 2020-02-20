شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حفل كبير بخطوبة الفنانة الشهيرة "شيماء الحاج" بطلة فيديوهات خالد يوسف ,الجنسية (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفلت الممثلة المصرية شيماء الحاج، بحفل خطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، في أجواء سرية بعيدة عن أنظار وسائل الإعلام المختلفة.

ووفقًا لموقع ”فوشيا“ المخصص لأخبار المرأة ومشاهير الفن، كشفت مصادر أن الحفل أقيم بالتزامن مع عيد الحب المنصرم الذي صادف يوم 14 من الشهر الجاري.

وكشفت دعوة حفل الخطوبة بيانات عائلة شيماء الحاج، واسم العريس الذي يدعى أحمد.

وظهرت شيماء الحاج خلال حفل الخطوبة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا أحمر كاشفًا لمنطقة الصدر والذراعين وفضفاضًا من الأسفل.

وشيماء الحاج هي ممثلة مصرية من أصول سورية، درست في جامعة دمشق، وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية هو فيلم ”سالم أبو أخته“ مع محمد رجب، حيث جسدت من خلاله دور راقصة.

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وكان آخر ظهور لها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 41، وذلك في أول تواجد لها بحدث فني بعد اختفائها، حيث اختارت ارتداء فستان أسود مثير ومكشوف.



وكان لشيماء الحاج واقعة معروفة ساهمت بشهرتها بطريقة واسعة النطاق، حينما ظهرت قبل أشهر بفيديو إباحي برفقة زميلتها الفنانة منى فاروق مع المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

وضجّت وقتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المقطع، وطالب الكثيرون بمحاكمتها وهو ما حدث قبل أن تقرر محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيلها ومعها منى فاروق بكفالة 100 ألف جنيه مصري، بعد توجيه اتهامات لهما بالفسق والفجور .

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