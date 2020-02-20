شاهد : جميلة باب الحارة تتجاوز المحظور بظهور جريء : بفستان قصير يظهر ما تحتة .. (صور صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الممثلة السورية دانا جبر، صورة جديدة لها بفستان قصير للغاية وعرضت جسدها بإثارة، رغم أنها ليست بحاجة إلى هذه النوعية من اللقطات التي تسيء لها ولمسيرتها التمثيلية الناجحة.

تعشق متابعة الموضة، وتعتني برشاقة جسدها كثيرًا حتى تبعد عنها الأمراض والسمنة، لكنها لا تعرف استغلال السوشيال ميديا بطريقة ذكية وانجرت وراء سلبيات هذه المواقع وأساءت لنفسها كثيرًا.

الصورة عرضتها لإنتقادات كثيرة، وأغلبية التعليقات كانت إباحية وجنسية، بينما طالبها البعض الآخر العودة إلى رشدها ووقارها واحترامها لنفسها قبل جمهورها، لأنها ممثلة سورية ناجحة.

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