شكرا لقرائتكم خبر عن ’’ليلى عبداللطيف‘‘ العرافة اللبنانية ,بعد تحقق توقعاتها بشأن انتشار ‘‘كورونا‘‘ في الصين.. تفاجيء أمراء وملوك ثلاث دول خليجية بتوقعات مفاجأة هذا ماسيحدث في دولكم عام 2020 "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 10:03 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

توقعت ليلى عبد اللطيف قبل بداية العام ٢٠٢٠، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من "لهون وبس" ليلة رأس السنة على الـLBCI.

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فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج "تاريخ يشهد" الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.

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وفيما يلي جانب من توقعات ليلى عبداللطيف للعام الجديد 2020:

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